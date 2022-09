https://it.sputniknews.com/20220904/premier-scozzese-nicola-sturgeon-liz-truss-potrebbe-essere-un-disastro-per-la-gb-16430627.html

Premier scozzese Nicola Sturgeon: Liz Truss potrebbe essere un disastro per la GB

Dalla Scozia dure critiche alla campagna elettorale del ministro degli Esteri britannico Liz Truss, aspettando i risultati delle ultime votazioni per... 04.09.2022, Sputnik Italia

"Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss, che è in corsa per la carica di primo ministro, "potrebbe essere un disastro per il Paese", se dovesse vincere l'ultimo turno delle elezioni.Lo ha dichiarato il primo ministro scozzese Nicola Ferguson Sturgeon, nel corso di una intervista con Sky News.Le votazioni dell'ultima tornata di elezioni per la carica di primo ministro britannico si sono concluse lo scorso venerdì, con i risultati che saranno conosciuti il prossimo ​​5 settembre.Il leader scozzese ha accusato la Truss di aver condotto una campagna sulle priorità dei singoli membri del Partito conservatore, come i tagli alle tasse.Tuttavia, il capo della Scozia ha osservato che in caso di vittoria della Truss, farà "tutto il possibile per costruire un rapporto di lavoro costruttivo con lei".Il 20 luglio si è svolto il quinto turno di votazioni dei parlamentari del Partito conservatore per eleggere il leader del partito, che diventerà anche primo ministro del Paese. Due i candidati che hanno raggiunto la finale di questa corsa elettorale: il ministro degli Esteri Liz Truss e l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak.

