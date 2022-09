https://it.sputniknews.com/20220904/lambasciatore-statunitense-sullivan-completa-il-lavoro-in-russia-16433654.html

L'ambasciatore statunitense Sullivan completa il lavoro in Russia

Fine missione per il diplomatico statunitense, che lascia le funzioni nelle mani del vice-Direttore Elizabeth Rud, in attesa di una nuova nomina. La partenza... 04.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-04T20:43+0200

2022-09-04T20:43+0200

2022-09-04T20:43+0200

usa

john sullivan

russia

diplomazia

mondo

mosca

ambasciata

L'ambasciatore statunitense John Sullivan ha completato il suo lavoro in Russia e ha lasciato Mosca, ha affermato la missione diplomatica statunitense.Fino all'arrivo del successore, le funzioni di incaricato d'affari dell'ambasciata saranno svolte da Elizabeth Rud, vice-Direttore della missione diplomatica dal giugno di quest'anno.La partenza di Sullivan è dovuta alla rotazione abituale negli ambienti diplomatici: non si parla di abbassare il livello delle relazioni tra i due Paesi.John Sullivan ha ricoperto la carica di ambasciatore dal 5 febbraio 2020. In precedenza, il diplomatico è stato Vice-Segretario di Stato degli Stati Uniti, dal 2017 al 2019, e nell'aprile 2018 ha ricoperto la carica di capo del Dipartimento, per circa un mese.

usa

russia

mosca

2022

