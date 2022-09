https://it.sputniknews.com/20220904/kosovo-macron-e-scholz-esortano-belgrado-a-prendere-decisioni-difficili-16432157.html

Kosovo, Macron e Scholz esortano Belgrado a prendere "decisioni difficili"

Kosovo, Macron e Scholz esortano Belgrado a prendere "decisioni difficili"

Con una missiva indirizzata al presidente serbo Vučić, i due leader francese e tedesco, Macron e Scholz, chiedono di prendere "decisioni importanti", nel... 04.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-04T20:22+0200

2022-09-04T20:22+0200

2022-09-04T20:22+0200

serbia

kosovo

mondo

emmanuel macron

sicurezza

geopolitica

alexander vucic

josep borrell

diplomazia

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/13935491_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f096c2f0fe8367e219ee7a2f520296cd.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno inviato una lettera congiunta al presidente serbo Aleksandar Vučić chiedendo a Belgrado di prendere "decisioni difficili" sulla questione del Kosovo e Metochìa.La lettera è stata pubblicata domenica dal servizio stampa del presidente della Serbia.Macron e Scholz hanno indicato nella lettera di aver nominato consigliere del cancelliere tedesco Jens Plötner e consigliere del presidente francese Emmanuel Bonn, per assistere e sostenere il rappresentante speciale dell'UE per i Balcani occidentali, Miroslav Lajčák.Il primo settembre in Serbia è entrato in vigore un nuovo regime per l'attraversamento della linea amministrativa tra la provincia autonoma del Kosovo e Metochìa e la Serbia centrale. Dalla mezzanotte (del 1 settembre), i kosovari possono entrare nella Serbia centrale con i documenti del non riconosciuto Kosovo, e i serbi con documenti serbi possono entrare nel territorio del Kosovo e della Metochìa.Secondo il portale Kosovo Online, a tutti i valichi amministrativi sono stati installati avvisi che spiegano che la possibilità di recarsi nella Serbia centrale sulla base di documenti del Kosovo "non significa riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo" da parte di Belgrado e non costituisce un rifiuto da parte delle autorità serbe per conformarsi alla 'risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite'.Il primo settembre è iniziato anche il processo di sostituzione delle targhe automobilistiche, che in precedenza aveva causato malcontento tra i serbi in Kosovo e Metochìa.Il 27 agosto, Aleksandar Vučić ha annunciato le concessioni di Belgrado sulla questione delle targhe e il raggiungimento di un accordo sui documenti personali in Kosovo. Vučić ha sottolineato che gli accordi sarebbero stati ritenuti validi solo nel caso di garanzie fornite dall'UE.A seguito, lo stesso giorno, il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha affermato che l'UE aveva ricevuto garanzie da Pristina per la libera circolazione dei serbi tra il Kosovo e la Serbia centrale.

https://it.sputniknews.com/20220903/le-forze-armate-ucraine-hanno-cercato-di-impadronirsi-della-znpp-dopo-larrivo-della-missione-aiea-16425674.html

serbia

kosovo

pristina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, kosovo, mondo, emmanuel macron, sicurezza, geopolitica, alexander vucic, josep borrell, diplomazia, geopolitica, pristina, ue, garanzie, trattative