Il Cremlino spiega come prenderà una decisione sul viaggio di Putin al G20

Tutti i fattori, compresa la sicurezza, saranno presi in considerazione prima di decidere il formato della partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Il prossimo vertice del G20 si terrà a Bali a novembre.Inizialmente, Stati Uniti, Canada e molti altri Paesi occidentali hanno proposto di escludere la Russia dal G20, ma altri Stati si sono dichiarati contrari alla decisione.L'Indonesia, in qualità di presidente ai massimi livelli, sottolinea di voler "unire il G20 e prevenirne la scissione". Jakarta ha invitato all'incontro il presidente della Russia e ha espresso l'intenzione di voler vedere al vertice tra gli altri, il leader dell'Ucraina, Paese che peraltro non è incluso nel G20.

