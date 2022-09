https://it.sputniknews.com/20220903/onu-le-inondazioni-devastanti-in-pakistan-possono-peggiorare-la-sicurezza-alimentare-in-afghanistan-16424232.html

Onu, le inondazioni devastanti in Pakistan possono peggiorare la sicurezza alimentare in Afghanistan

Il Programma alimentare mondiale (WFP), sostenuto dalle Nazioni Unite, ha avvertito che le inondazioni in Pakistan potrebbero avere "ramificazioni" per la sicurezza alimentare in Afghanistan, poiché la maggior parte degli aiuti alimentari alla nazione dell'Asia centrale viene inviata attraverso la rete stradale del Pakistan.La National Disaster Management Authority (NDMA) del Pakistan ha affermato che circa 5.000 chilometri di strade sono stati spazzati via a causa delle inondazioni. L'NDMA ha affermato che 1.208 persone sono morte e oltre un milione di case sono state distrutte dalle inondazioni, che hanno avuto un forte impatto sulle province di Balochistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa, nonché sulla regione del Gilgit-Baltistan nella regione amministrata dal Pakistan Kashmir.Kaye ha affermato che il Pakistan rappresenta in condizioni normali una "via di rifornimento vitale" all'Afghanistan, con una quantità significativa di aiuti alimentari destinati alla nazione dell'Asia centrale che entra nella regione attraverso il porto di Karachi.Il direttore ha spiegato che le agenzie umanitarie che hanno fornito aiuti alle due nazioni hanno dovuto affrontare una "grande sfida logistica" poiché la rete stradale del Pakistan è stata gravemente colpita dalle inondazioni.Kaye ha anche notato nel briefing che l'anno scorso il WFP ha procurato oltre 320.000 tonnellate di cibo per supportare le operazioni in Afghanistan, ma le inondazioni in Pakistan hanno intaccato la "capacità dell'organizzazione di fornire quell'aiuto ai destinatari previsti".Kaye ha anche espresso preoccupazione per l'allagamento dei campi di grano del Pakistan, che ha ulteriormente messo a repentaglio la sicurezza alimentare nella regione Afghanistan-Pakistan (Af-Pak).L'inquietante avvertimento del funzionario del WFP arriva mentre l'Afghanistan deve già affrontare una situazione precaria di sicurezza alimentare, a causa degli sforzi degli Stati Uniti per isolare il Paese dal sistema finanziario globale sulla scia della presa del potere dei talebani* a Kabul lo scorso agosto.A febbraio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per il congelamento di circa 7 miliardi di dollari di fondi della banca centrale afgana detenuti nelle istituzioni finanziarie statunitensi.Il WFP ha affermato che circa 22,8 milioni di afgani, ovvero circa la metà della popolazione complessiva, devono far fronte a una "acuta insicurezza alimentare", che è in aumento a causa di una paralizzante carenza di fondi.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'ONU per attività terroristiche

