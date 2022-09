https://it.sputniknews.com/20220903/le-forze-armate-ucraine-hanno-cercato-di-impadronirsi-della-znpp-dopo-larrivo-della-missione-aiea-16425674.html

Le forze armate ucraine hanno cercato di impadronirsi della ZNPP dopo l'arrivo della missione AIEA

Si ripetono gli assalti da parte delle forze armate ucraine all'indirizzo della centrale nucleare di Zaporozhye. Dopo il tentativo di prenderne possesso... 03.09.2022, Sputnik Italia

Ieri notte, Kiev ha tentato ancora una volta di prendere possesso della centrale nucleare di Zaporozhye, nonostante la presenza di rappresentanti dell'AIEA nell'impianto, ha affermato il ministero della Difesa russo, in una nota:Un gruppo di quattro Su-30 e due elicotteri Ka-52 dell'Aeronautica militare russa in risposta ha distrutto 20 barche, mentre la restante parte ha invertito la rotta e se n'è andata in direzione della costa ucraina.Successivamente, l'artiglieria russa ha colpito gli attaccanti in una sezione della costa vicino agli insediamenti di Vyshetarasovka e Chervonodneprovka. Si presume che 47 militanti siano stati uccisi, inclusi 10 mercenari stranieri, e altre 23 persone siano rimaste ferite.La missione dell'AIEA è arrivata alla centrale di Zaporozhye il giorno prima.Il capo della delegazione di " Rosatom" e il personale della stazione hanno guidato i membri dell'organizzazione attraverso il territorio della centrale e hanno mostrato le aree presumibilmente danneggiate dai bombardamenti.Il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha rilevato la violazione dell'integrità fisica della struttura. Due esperti dell'organizzazione continuano a lavorare presso la stessa.Il giorno della visita della missione, le forze armate ucraine hanno tentato di sbarcare una forza d'assalto di circa 60 persone tre chilometri a nord-est della ZNPP, ma le forze di sicurezza russe hanno respinto l'attacco.

