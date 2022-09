https://it.sputniknews.com/20220903/giappone-oltre-100mila-evacuati-allavvicinarsi-del-tifone-hinnamnor-16423460.html

Giappone, oltre 100mila evacuati all'avvicinarsi del tifone Hinnamnor

Più di 100.000 persone nella prefettura giapponese di Okinawa e di Ishigaki sono state incaricate di evacuare mentre il potente tifone Hinnamnor si avvicina... 03.09.2022, Sputnik Italia

Secondo il rapporto, sono stati emessi ordini di evacuazione per tutte le famiglie delle isole Miyako e Ishigaki.Il tifone, l'undicesimo della stagione, si trova in queste ore a 150 chilometri a sud-est dell'isola di Ishigaki, nella prefettura di Okinawa. Il tifone dovrebbe avvicinarsi alle isole Sakishima entro questo sabato sera. Entro lunedì, il tifone potrebbe avvicinarsi all'isola di Kyushu e colpire il Giappone occidentale.La pressione al centro del tifone è di 955 ettopascal e la velocità del vento al centro è di 40 metri al secondo, con raffiche fino a 55-70 metri al secondo.Gli specialisti avvertono che l'altezza delle onde in mare potrebbe raggiungere i 9-10 metri, mentre le precipitazioni potrebbero superare i 100-120 millimetri al giorno in alcune prefetture del Paese.Il Giappone è colpito frequentemente da tali fenomeni: antiche leggende giapponesi narrano che due provvidenziali tifoni, i cosiddetti venti "kamikaze", aiutarono le flotte nipponiche a respingere in ben due occasioni l'avanzata delle truppe mongole di Kublai Khan, nel 13esimo secolo.

