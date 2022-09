https://it.sputniknews.com/20220903/gazprom-impossibile-aggiustare-le-turbine-del-nord-stream-non-ce-posto-per-lavorare-16427009.html

Gazprom: impossibile aggiustare le turbine del Nord Stream, non c'è posto per lavorare

Gazprom: impossibile aggiustare le turbine del Nord Stream, non c'è posto per lavorare

Siemens è pronta a risolvere i problemi delle turbine per Nord Stream, ma l'azienda non ha un posto dove lavorare, ha affermato Gazprom. 03.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-03T17:23+0200

2022-09-03T17:23+0200

2022-09-03T17:23+0200

siemens

energia

gazprom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/495/97/4959751_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_4a2d9e2e0d612e86878aae9f5adaf268.jpg

"La Siemens prende parte ai lavori di riparazione in conformità con il contratto attuale, rileva i malfunzionamenti, firma un atto sul rilevamento di perdite di olio ed è pronta a risolverli. Solo che non c'è nessun posto dove riparare", afferma il canale Telegram della società statale russa.La perdita sull'unica unità Trent 60 funzionante è stata resa nota il giorno prima. Allo stesso tempo, un portavoce tedesco di Siemens Energy ha detto ai media che la società non considera la decisione di Gazprom un motivo tecnico per la chiusura del gasdotto.Nord Stream opera con restrizioni da metà giugno e dalla fine di luglio opera solo al 20% dei suoi quasi 170 milioni di metri cubi di capacità al giorno. La parte russa ha spiegato il calo delle forniture con sanzioni, che ha causato problemi con la manutenzione delle unità di pompaggio del gas Siemens.

https://it.sputniknews.com/20220903/onu-le-inondazioni-devastanti-in-pakistan-possono-peggiorare-la-sicurezza-alimentare-in-afghanistan-16424232.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

siemens, energia, gazprom