Shoigu: Minaccia nucleare per l'Europa per attacchi da parte ucraina alla centrale di Zaporozhye

Duro monito da parte del ministro della Difesa russo Sergey Shoigu circa la situazione attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye e i continui attacchi da... 02.09.2022, Sputnik Italia

"Gli attacchi ucraini alla centrale nucleare di crappresentano una vera minaccia di catastrofe in Europa, infatti, questo è terrorismo nucleare", ha affermato il ministro della Difesa russo Sergey Shoygu in una teleconferenza del Dipartimento militare.Il ministro ha aggiunto che, nonostante l'arrivo di specialisti dell'AIEA, le provocazioni continuano.Ieri le truppe ucraine hanno sparato non solo contro la centrale nucleare di Zaporozhye, ma anche sulla via di movimento dei membri della missione.La Russia ha anche sventato un tentativo di prendere il possesso della centrale nucleare, annientando due gruppi di sabotaggio ucraini e le chiatte semoventi per il trasporto truppe.

