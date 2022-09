https://it.sputniknews.com/20220902/russia-mae-usa-e-ue-impediscono-la-riduzione-dei-prezzi-nel-mercato-alimentare-mondiale-16417458.html

Russia, MaE: Usa e Ue impediscono la riduzione dei prezzi nel mercato alimentare mondiale

Dal ministero degli Affari Esteri russo critiche alle restrizioni alle importazioni imposte da parte occidentale, ma anche la promessa che la Russia "adempirà... 02.09.2022, Sputnik Italia

"La Russia adempirà coscienziosamente ai propri obblighi di fornire cibo all'Africa e al Medio Oriente, nonostante il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione Europea non vogliano rimuovere le restrizioni alle esportazioni russe e quindi impedire che i prezzi alimentari scendano sul mercato mondiale", ha dichiarato il Direttore del Dipartimento del Medio Oriente e del Nord Africa del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Alexander Kinshchak, nel corso di una intervista a Sputnik:Tuttavia, secondo lui, per normalizzare completamente la situazione, è necessario rimuovere tutte le restrizioni di trasporto e assicurazioni sulle esportazioni russe e garantirne i pagamenti.Il 22 luglio a Istanbul sono stati firmati accordi multilaterali sulla revoca delle restrizioni alla fornitura di prodotti russi per l'esportazione e sull'assistenza russa all'esportazione di grano ucraino. L'accordo, firmato da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da 3 porti, tra cui Odessa.

