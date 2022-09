La NASA annuncia la disponibilità al rilascio della missione Artemis-1 nell'orbita della luna

https://it.sputniknews.com/20220902/la-nasa-annuncia-la-disponibilita-al-rilascio-della-missione-artemis-1-nellorbita-della-luna-16422590.html

Dalla NASA fanno sapere di essere pronti per il lancio della missione rinviata nei giorni scorsi per problemi tecnici. La stessa durerà 37 giorni. La navicella... 02.09.2022, Sputnik Italia

La missione senza pilota della navicella spaziale 'Orion' in orbita attorno alla luna è pronta per il lancio sabato, ha affermato la NASA."Siamo pronti per il lancio alle 14:17", ha detto il portavoce della NASA Jeremy Parsons, ricordando che la "finestra" di lancio è di due ore. Secondo lui, tutti i preparativi per il lancio sono nei tempi previsti, tutti i sistemi funzionano normalmente.Lunedì 29 agosto, il lancio dell'ultimo veicolo di lancio SLS con la navicella Orion è stato annullato per motivi tecnici. Gli esperti hanno rilevato una serie di problemi nel sistema di raffreddamento di uno dei motori del veicolo di lancio e hanno deciso di annullarlo.Il prossimo volo sarà il primo lancio di prova di un veicolo pesante e di un veicolo spaziale, progettato per future missioni con equipaggio sulla Luna e nello spazio profondo. Sia il veicolo di lancio che la navicella spaziale sono stati costruiti dalla NASA con anni di ritardi e molteplici sforamenti di budget.La NASA ha affermato che c'è una probabilità del 40% di maltempo durante il decollo, ma gli esperti non sono preoccupati che il tempo possa causare la cancellazione del volo di sabato.Se però la partenza dovesse essere annullata, un nuovo tentativo non sarà possibile fino a lunedì 5 settembre. In caso di successo, la missione Artemis-1 durerà 37 giorni.La navicella spaziale Orion orbiterà attorno alla Luna, per poi fare ritorno sulla Terra, dove precipiterà nell'Oceano Pacifico l'11 ottobre.A bordo della nave, 3 manichini antropomorfi dotati di sensori effettueranno un volo di prova per testare il carico che l'equipaggio sperimenterà in futuro.

