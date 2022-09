https://it.sputniknews.com/20220902/la-francia-prevede-di-rilanciare-tutti-i-reattori-nucleari-entro-linverno-16422927.html

La Francia prevede di rilanciare tutti i reattori nucleari entro l'inverno

La Francia punta sul nucleare per superare l'inverno. 24 in totale i reattori del Paese al momento in funzione, su un totale di 56. Il ministro della... 02.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-02T19:41+0200

2022-09-02T19:41+0200

2022-09-02T19:43+0200

francia

ue

nucleare

mondo

sicurezza

energia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/9964213_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_0cda9759472c1a1149fd6623823b3889.jpg

"La società energetica francese EDF dovrà riavviare tutte le centrali nucleari ferme entro l'inverno per evitare una carenza di elettricità nel Paese", ha affermato il ministro francese per la transizione dell'Energia Agnès Pannier-Runachet in una conferenza stampa a seguito di una riunione del consiglio di difesa e sicurezza nazionale questo venerdì.Al momento, solo 24 dei 56 reattori nucleari francesi gestiti da EDF nel Paese sono attivi. Alcuni di loro sono stati fermati per riparazioni programmate. A maggio sono stati individuati problemi di corrosione nei sistemi di raffreddamento in 12 unità di potenza e il loro lavoro è stato sospeso. EDF ha dichiarato la scorsa settimana che estenderà il periodo di riparazione per 4 dei 12 reattori.

Sputnik Italia

francia, ue, nucleare, mondo, sicurezza, energia