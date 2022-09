https://it.sputniknews.com/20220902/il-giappone-fortifica-le-isole-piu-vicine-a-taiwan-con-difese-aeree-16420989.html

Il Giappone fortifica le isole più vicine a Taiwan con difese aeree

Alla luce della recente escalation della tensione intorno a Taiwan, il Paese nipponico ha deciso di procedere con una serie di rafforzamenti e fortificazioni... 02.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-02T23:38+0200

giappone

mondo

taiwan

geopolitica

sicurezza

armi

cina

usa

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/493/94/4939428_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e29ca2608d04fc906da3b190de638369.jpg

Stando a quello che riferisce il quotidiano Nikkei, il Giappone sta fortificando le sue isole meridionali, situate relativamente vicino a Taiwan, con la difesa aerea e le apparecchiature per la guerra elettronica.Ad Amamioshima, a nord di Okinawa, dal 2019 c'è una base di forze di autodifesa con equipaggiamento antimissilistico e di difesa aerea, e da quest'anno qui sono state dispiegate anche attrezzature per la guerra elettronica.Tali strutture sono state collocate entro quest'anno sulle 3 cosiddette isole Nansei a sud di Kyushu, riferisce la pubblicazione, tuttavia, è stato riferito che il prossimo anno questa attrezzatura farà la sua comparsa anche alla base dell'isola di Enaguni (Yonaguni), base che esiste dal 2016.L'isola è la più vicina a Taiwan: sono separate da soli 110 chilometri. Durante le esercitazioni della Repubblica popolare cinese intorno a Taiwan, uno dei missili balistici è caduto a 80 chilometri dalla stessa isola.La base è già dotata di equipaggiamento della guardia costiera e da quest'anno con un distaccamento di controllo aereo e di allerta.In prospettiva anche una base delle forze di autodifesa di terra sull'isola di Ishigaki, anch'essa con un'unità antimissilistica. Sull'isola di Miyako (Miyakojima), la base esiste dal 2019 e dal 2020 ospita un'unità antimissilistica.La pubblicazione sottolinea che nell'ultimo anno i combattenti delle forze di autodifesa hanno lanciato l'allarme 722 volte, nel 70% dei casi la ragione è stata la comparsa di aerei cinesi. In 652 casi, l'allarme è stato annunciato dal comando della base nella città di Naha, che si occupa della difesa delle isole Nansei.La situazione intorno a Taiwan è peggiorata dopo la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi all'isola all'inizio di agosto. La Cina, che considera l'isola una delle sue province, ha condannato la visita, vedendo la mossa come un sostegno degli Stati Uniti al separatismo taiwanese, e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.Da allora, quasi ogni giorno, Taiwan registra il lavoro di 60-20 aerei e navi cinesi nel mare e nello spazio aereo vicino a Taiwan.

2022

giappone, mondo, taiwan, geopolitica, sicurezza, armi, cina, usa