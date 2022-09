https://it.sputniknews.com/20220902/germania-il-cancelliere-scholz-rifiuta-lidea-di-fermare-le-importazioni-di-gas-dalla-russia-16420040.html

Germania: il cancelliere Scholz rifiuta l'idea di fermare le importazioni di gas dalla Russia

Germania: il cancelliere Scholz rifiuta l'idea di fermare le importazioni di gas dalla Russia

Giovedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto la possibilità che Berlino sospenda le importazioni di gas dalla Russia anche se al momento stanno... 02.09.2022, Sputnik Italia

Il cancelliere ha aggiunto che Berlino ha preso decisioni tempestive sullo stoccaggio del gas negli impianti di stoccaggio sotterranei del gas della Germania, sull'avvio di centrali elettriche a carbone e sulla costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto.Il cancelliere ha aggiunto che i gasdotti che potrebbero collegare la Germania con la Spagna e il Portogallo attraverso il territorio della Francia o dell'Italia sosterrebbero il mercato energetico globale e Berlino. I prezzi del gas in Europa sono saliti alle stelle durante tutto l'anno a causa del calo delle forniture energetiche russe. Il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato i suoi piani per ridurre le forniture tramite il gasdotto chiave a partire dal 27 luglio a non più di 33 milioni di metri cubi al giorno, il 20% della capacità nominale. Mercoledì, i prezzi dei future sul gas in Europa sono aumentati dell'11% e hanno raggiunto $ 3.122,7 per 1.000 metri cubi, superando la soglia di $ 3.000 per la prima volta da marzo, secondo i dati della borsa ICE di Londra

