Gazprom sospende il gasdotto NordStream a tempo indeterminato

Gazprom sospende il gasdotto NordStream a tempo indeterminato

Durante la manutenzione congiunta con i rappresentanti Siemens presso l'unità di compressione del gas Trent 60 (GPA n. 24) della stazione di compressione di Portovaya, è stata rilevata una perdita di olio sulle apparecchiature che fanno parte del motore.Gazprom ha già inviato una lettera al Presidente e amministratore delegato di Siemens Energy AG, Christian Bruch, in merito ai guasti individuati e alla necessità di ripararli.Come ha affermato la società russa, perdite simili erano state precedentemente rilevate su altre unità di compressori di gas, che sono state sottoposte a una revisione e ora si trovano in uno stato di fermo forzato. Si noti che, secondo Siemens, la completa eliminazione del problema è possibile solo nelle condizioni di un'azienda di riparazione specializzata. Da mercoledì 31 agosto, Gazprom ha sospeso per tre giorni le forniture tramite Nord Stream. La società ha spiegato che ciò era dovuto alla manutenzione ordinaria dell'unica unità di compressione del gas (GCU) funzionante della stazione di compressione di Portovaya (CS).Da giugno il Nord Stream era attivo al 20%Il Nord Stream, la rotta principale per le forniture di gas dalla Russia all'Europa, opera con restrizioni da metà giugno e da fine luglio opera solo al 20% dei suoi quasi 170 milioni di metri cubi di capacità al giorno. Mosca ha sottolineato che il calo delle forniture è dovuto esclusivamente alle sanzioni, che hanno causato problemi con la manutenzione e la riparazione delle unità di pompaggio del gas Siemens.

