Russia, ministro della Difesa Shoigu: Kiev vuole creare l'illusione della capacità di resistere

Dalla Russia chiarimenti del ministro della Difesa Sergey Shoigu sui ripetuti tentativi da parte ucraina di sfondare le linee: sono pianificati dall'ufficio... 02.09.2022, Sputnik Italia

sergej shoigu

russia

mondo

sicurezza

dichiarazioni

la situazione in ucraina

"La controffensiva di Kiev ha un unico obiettivo: creare in Occidente l'illusione della capacità di Kiev di resistere alla Federazione Russa", ha affermato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una teleconferenza del Dipartimento militare.Il ministro fa poi notare che "il tentativo dell'offensiva delle truppe ucraine nel Nikolaev-Krivoy Rog e in altre direzioni continua", con il nemico che subisce perdite significative.

2022

