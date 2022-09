https://it.sputniknews.com/20220901/truppe-ucraine-hanno-cercato-di-impadronirsi-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16410799.html

Truppe ucraine hanno cercato di impadronirsi della centrale nucleare di Zaporozhye

Il ministero della Difesa russo ha annunciato un tentativo delle truppe ucraine di impossessarsi della centrale nucleare di Zaporozhye. 01.09.2022, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha rivelato i dettagli dello sbarco delle truppe ucraine presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Si specifica che "sono state prese le misure necessarie per distruggere il nemico, anche con l'uso dell'aviazione militare". Le forze armate ucraine stanno bombardando Energodar alla vigilia della prevista visita della delegazione dell'AIEA alla centrale nucleare di Zaporozhye. Nelle ultime 24 ore, la città è stata colpita da oltre 60 attacchi di artiglieria ucraini. Tre civili sono rimasti vittime la scorsa notte, un'altra persona è rimasta ferita. Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi, al suo arrivo a Zaporizhia il giorno prima, aveva espresso fiducia che la missione possa essere svolta in sicurezza. Come riportato dai media, i dipendenti dell'agenzia sono già partiti alla volta della ZNPP.

