Musicista sammarinese si esibirà in concerto a Beslan in ricordo delle vittime dell'attentato

La flautista sammarinese Monica Moroni si esibirà ai concerti di Beslan in memoria delle vittime dell'attentato terroristico del 2004. Come ha detto la... 01.09.2022, Sputnik Italia

"Non sono stata fermata da nessuna difficoltà (riguardo la strada), provo onore e grande entusiasmo e sono felice di parlare con coloro che c'erano allora e che ci sono ora", ha detto la donna che ha spiegato di aver ricevuto un invito dalla ONG ‘Madri di Beslan’. La Moroni ha detto che "in segno di sostegno da parte di San Marino, deporrà la bandiera della Repubblica al memoriale locale".Il 1.mo settembre 2004, più di 1.200 persone vennero prese in ostaggio a seguito del sequestro della scuola di Beslan n. 1 da parte di terroristi. 334 persone persero la vita, 186 di queste erano bambini. 126 ex ostaggi sono rimasti disabili, inclusi 70 bambini. Nell'anniversario di questi tragici eventi in Italia si tengono eventi commemorativi, come le funzioni commemorative nelle chiese ortodosse del Patriarcato di Mosca nelle città di Rovereto e Milano. Nel 2021 è stato inaugurato a Rovereto il parco ‘Bambini di Beslan’. L'iniziativa è stata presa del presidente dell'Ente pubblico di beneficenza "Aiutaci a salvare i bambini" Ennio Bordato.

