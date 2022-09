https://it.sputniknews.com/20220901/le-navi-da-guerra-della-flotta-russa-del-pacifico-pronte-per-le-esercitazioni-vostok-2022-16411075.html

Le navi da guerra della flotta russa del Pacifico pronte per le esercitazioni ‘Vostok 2022’

Le navi da guerra della flotta russa del Pacifico pronte per le esercitazioni ‘Vostok 2022’

Le navi da guerra della flotta russa del Pacifico sono state schierate nei mari del Giappone e di Okhotsk. 01.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-01T14:32+0200

2022-09-01T14:32+0200

2022-09-01T14:32+0200

russia

esercitazioni

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/10450245_0:333:3032:2039_1920x0_80_0_0_c3f4adbb958dba7be6a2129824d43164.jpg

Le navi da guerra della flotta russa del Pacifico sono state schierate nei mari del Giappone e di Okhotsk come parte delle esercitazioni militari strategiche Vostok-2022, con più di 50 navi militari già operanti nei campi di addestramento al combattimento, ha affermato stamane, giovedì primo settembre, il ministero della Difesa russo. Durante le esercitazioni, la flotta del Pacifico, l'aviazione a lungo raggio russa e la marina cinese svolgeranno congiuntamente compiti di difesa anti-nave, aerea e sottomarina nel Mar del Giappone e ad est della Kamchatka. Inoltre, i militari dovrebbero effettuare lanci di test missilistici e colpi di artiglieria contro obiettivi di superficie e aerei, nonché azioni per respingere simulazioni di attacchi aerei, e sottomarini. Inoltre, le forze della flotta si eserciteranno a sconfiggere gruppi navali e forze di sbarco in mare di un ipotetico nemico con attacchi missilistici e colpi di artiglieria nella zona delle isole dell'Estremo Oriente e vicino alla Kamchatka. Le esercitazioni militari strategiche Vostok-2022 si svolgeranno nel distretto militare orientale della Russia dall'1 al 7 settembre. Le esercitazioni coinvolgono membri dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva e dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, nonché altre nazioni alleate. Nelle manovre sono coinvolte oltre 50.000 persone, più di 5.000 unità di armi ed equipaggiamento militare, tra cui 140 aerei, 60 navi da guerra, imbarcazioni e navi appoggio. In particolare, più di 2.000 soldati cinesi e 300 unità di equipaggiamento militare automobilistico cinese stanno partecipando alle esercitazioni Vostok-2022, ha riferito mercoledì l'agenzia di stampa Xinhua, citando la task force cinese di comando e controllo.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, esercitazioni, mondo