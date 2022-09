https://it.sputniknews.com/20220901/lavrov-si-augura-che-le-provocazioni-di-kiev-alla-centrale-di-zaporozhye-non-portino-al-disastro-16411537.html

Lavrov si augura che le provocazioni di Kiev alla centrale di Zaporozhye non portino al disastro

Mosca spera che le provocazioni che l'Ucraina continua ad esercitare intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye non portino al disastro. 01.09.2022, Sputnik Italia

Mosca spera che le provocazioni che l'Ucraina continua ad esercitare intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye, compreso l'attacco di oggi, non portino al disastro, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Ci aspettiamo obiettività. Sebbene tutti gli altri che sono coinvolti in questa visita in un modo o nell'altro, vista la sua preparazione e i tentativi di renderla difficile, chiaramente non vogliono che la missione dell'AIEA tragga conclusioni oggettive", ha aggiunto.

