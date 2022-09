https://it.sputniknews.com/20220901/la-russia-avverte-washington-non-fornisce-informazioni-sullattivita-biologica-militare-allestero-16414643.html

La Russia avverte: Washington non fornisce informazioni sull'attività biologica militare all'estero

La Russia avverte: Washington non fornisce informazioni sull'attività biologica militare all'estero

Dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova un monito rivolto agli Stati Uniti: nonostante i numerosi appelli da parte russa in merito... 01.09.2022, Sputnik Italia

"Washington non fornisce informazioni sull'attività biologica militare al di fuori del suo territorio, nonostante gli appelli della Federazione Russa", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Secondo lei non si tratta di un caso, dal momento che gli Stati Uniti preferiscono concludere un modello di accordo di cooperazione con i Paesi destinatari, che prevede di "rendere l'interazione in ambito biologico di natura chiusa e riservata"."Presumibilmente, la natura 'aperta e trasparente' della cooperazione, di cui gli Stati Uniti stanno cercando di convincere il mondo intero, non è altro che ipocrisia", ha concluso la Zakharova.

