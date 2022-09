https://it.sputniknews.com/20220901/la-polonia-chiede-alla-germania-1300-miliardi-di-dollari-di-risarcimento-per-la-2-guerra-mondiale-16413333.html

La Polonia chiede alla Germania 1300 miliardi di dollari di risarcimento per la 2° Guerra Mondiale

La Polonia chiede alla Germania 1300 miliardi di dollari di risarcimento per la 2° Guerra Mondiale

01.09.2022

2022-09-01T18:28+0200

2022-09-01T18:28+0200

2022-09-01T18:28+0200

La Polonia chiederà alla Germania più di un trilione di dollari di risarcimento per i danni causati durante la seconda guerra mondiale, ha affermato il capo del Partito 'Diritto e Giustizia' (PiS) al potere in Polonia, Jarosław Kaczynski.Secondo Kaczynski, questo importo è "completamente alla portata per la Germania". Allo stesso tempo, non ha escluso che in futuro potrebbe crescere.Secondo ancora Kaczynski, "la Germania non ha ancora pagato per i suoi crimini contro la Polonia".Lo stesso fa notare inoltre come molti criminali nazisti non siano stati puniti e alcuni addirittura "abbiano occupato posizioni elevate" nella Germania del dopoguerra.Il capo del PiS ha osservato che l'intento della presentazione del rapporto sulle riparazioni è "una decisione di sollevare questo problema nell'arena internazionale, e soprattutto nelle relazioni polacco-tedesche".Kaczynski fa inoltre osservare che la Polonia vuole "ricevere un risarcimento per tutto ciò che lo stato tedesco e il popolo tedesco hanno fatto alla Polonia nel 1939-1945".In Polonia, alcuni anni fa, è stata sollevata la questione che la Germania avrebbe dovuto risarcire la repubblica polacca per i danni subiti durante la seconda guerra mondiale, ed è stata creata una commissione parlamentare speciale per calcolare l'importo.Il governo tedesco ha ripetutamente affermato di non avere intenzione di effettuare pagamenti alla Polonia: a Berlino credono di aver già pagato riparazioni abbastanza ingenti e non "c'è motivo di mettere in discussione il rifiuto delle riparazioni della Polonia nel 1953".

