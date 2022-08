https://it.sputniknews.com/20220831/putin-gorbaciov-e-stato-un-politico-che-ha-avuto-un-enorme-impatto-sulla-storia-del-mondo-16407760.html

Putin: “Gorbaciov è stato un politico che ha avuto un enorme impatto sulla storia del mondo”

Il primo presidente dell'URSS, Mikhail Gorbachev, è morto il 30 agosto del 2022 all'età di 92 anni. 31.08.2022, Sputnik Italia

Mikhail Gorbaciov è stato un politico che ha avuto un enorme impatto sulla storia mondiale, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una lettera di cordoglio, pubblicata dal Cremlino e indirizzata “ai parenti e alle persone care di M.S.Gorbaciov”. “Vogliate accogliere le mie più sentite condoglianze per la morte di Mikhail Sergevich Gorbaciov. Mikhail Gorbaciov è stato un politico e statista che ha avuto un enorme impatto sul corso della Storia mondiale. Ha guidato il nostro Paese in un periodo di cambiamenti drammatici e complessi, di politica estera su larga scala, di sfide economiche e sociali. Capì profondamente che le riforme erano necessarie, cercò di offrire le proprie soluzioni a problemi urgenti. In particolar modo desidero sottolineare il senso umanitario, la beneficienza, le attività per l’educazione, che Mikhail Sergevich Gorbaciov ha promosso in tutti questi ultimi anni. Chiedo nuovamente di accogliere le mie sincere parole di condoglianza e vicinanza per la Vostra perdita”, si legge nel testo integrale della lettera del Presidente. Gorbaciov è morto a Mosca il 30 agosto all'età di 91 anni dopo lunga malattia.

