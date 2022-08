https://it.sputniknews.com/20220831/presidente-ceco-firma-ratifica-di-adesione-di-finlandia-e-svezia-alla-nato-16409052.html

Presidente ceco firma ratifica di adesione di Finlandia e Svezia alla NATO

Presidente ceco firma ratifica di adesione di Finlandia e Svezia alla NATO

Il presidente ceco Milos Zeman ha firmato i documenti che ratificano l'adesione alla NATO di Finlandia e Svezia, ha anticipato mercoledì il portavoce... 31.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-31T18:56+0200

2022-08-31T18:56+0200

2022-08-31T18:56+0200

nato

repubblica ceca

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07/94/079435_0:0:2649:1490_1920x0_80_0_0_dfd1e05fdc7ee38a0fa7dedc6efcfc66.jpg

"Il Presidente della Repubblica, Milos Zeman, ha firmato i documenti di ratifica del protocollo sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Alleanza del Nord Atlantico", ha affermato Ovčáček.L'adesione di entrambi i paesi alla NATO era stata precedentemente approvata dalla camera alta e bassa del parlamento ceco.Il 18 maggio, Finlandia e Svezia, sullo sfondo dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, hanno presentato domande al Segretario generale della NATO per aderire all'alleanza. Ora le domande sono in fase di ratifica da parte dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

repubblica ceca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, repubblica ceca, difesa