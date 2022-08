https://it.sputniknews.com/20220831/le-sanzioni-ue-sono-il-motivo-della-sospensione-delle-forniture-attraverso-nord-stream-16408632.html

Le sanzioni Ue sono il motivo della sospensione delle forniture attraverso Nord Stream

Le sanzioni Ue sono il motivo della sospensione delle forniture attraverso Nord Stream

Il gasdotto Nord Stream è stato inattivato a partire da oggi a seguito di lavori di manutenzione e le forniture dovrebbero riprendere a partire dal prossimo 3... 31.08.2022, Sputnik Italia

Le sanzioni anti-russe dell'Europa sono responsabili della sospensione delle operazioni di Nord Stream, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Il portavoce del presidente russo ha indicato che Mosca e il colosso energetico Gazprom "si sono impegnati e rimangono impegnati nei loro obblighi e contratti", ma "semplicemente non possono adempierli al momento per le misure afflittive e le sanzioni imposte dalla Ue, dal Regno Unito e da altri Paesi".Peskov ha chiarito che solo 1 delle 6 turbine di Nord Stream è attualmente operativa, mentre le altre sono in attesa di riparazione o non possono essere avviate a causa di problemi giuridici.

