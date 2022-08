https://it.sputniknews.com/20220831/in-belgio-liniziativa-di-stop-ai-pagamenti-dei-mutui-a-causa-dellaumento-dei-prezzi-dellenergia-16408851.html

In Belgio l'iniziativa di stop ai pagamenti dei mutui a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia

In Belgio l'iniziativa di stop ai pagamenti dei mutui a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia

Le autorità belghe potrebbero consentire la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per le famiglie più colpite dall'aumento dei prezzi... 31.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-31T16:16+0200

2022-08-31T16:16+0200

2022-08-31T16:16+0200

economia

politica

belgio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862969_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_b8f7208118734d8230ad61cae34d0771.jpg

Il comitato consultivo belga, presieduto dal primo ministro Alexandre de Croo, oggi valuta misure per aiutare la popolazione a causa dell'impennata dei prezzi dell'elettricità e del carburante.Tra le altre misure per superare la crisi energetica, le autorità citano una riduzione del consumo energetico negli edifici pubblici. In particolare, la temperatura nelle istituzioni statali durante il periodo freddo sarà ridotta a 19 gradi.L'illuminazione degli edifici delle istituzioni statali sarà spenta dalle 19:00 alle 6:00. Inoltre, negli edifici saranno installati sensori di movimento in modo che l'illuminazione si spenga automaticamente se non c'è nessuno all'interno.Le autorità estenderanno le misure adottate in precedenza volte a ridurre i prezzi di elettricità, gas e carburante per automobili. Si tratta della proroga dell'aliquota IVA ridotta del 6% su luce, gas, benzina e gasolio fino alla fine del primo trimestre del 2023.Inoltre, le autorità valuteranno le opzioni per aiutare la classe media a pagare le bollette energetiche, grazie ai pagamenti degli extra-profitti delle compagnie energetiche.

belgio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

economia, politica, belgio