30.08.2022

Le truppe ucraine hanno lanciato attacchi sul territorio della centrale nucleare di Zaporozhye, hanno affermato le autorità locali. Le autorità cittadine ritengono che la causa del bombardamento sia stata l'intenzione deliberata della dirigenza di Kiev di interrompere la missione dell'AIEA, guidata da Rafael Grossi. In precedenza, i media hanno riferito che l'ispezione dell'AIEA si svolgerà presso la ZNPP dal 31 agosto al 3 settembre. Secondo Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, la missione è già partita per la regione di Zaporozhye. La delegazione è composta da "circa una dozzina e mezza di dipendenti della segreteria dell'Aiea coinvolti nella sicurezza nucleare". Sulla strada per il sito sono accompagnati da una squadra di rappresentanti delle Nazioni Unite. Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov, ha affermato che la delegazione visiterà la zona controllata dalle forze armate ucraine. Il giorno prima, dopo i bombardamenti delle forze armate ucraine, un proiettile ha perforato il tetto dell'edificio ZNPP, dove è immagazzinato il combustibile nucleare. Allo stesso tempo, le Nazioni Unite hanno affermato di non sapere chi stesse bombardando la centrale nucleare. A sua volta, il rappresentante del Pentagono non ha escluso che siano state le truppe ucraine a sparare, ma lo ha definito un fuoco di risposta. La Zaporozhye NPP si trova sulla riva sinistra del Dnepr, vicino a Energodar. È la più grande centrale nucleare d'Europa per numero di unità e capacità installata. Da marzo, la stazione è sorvegliata dall'esercito russo. Secondo il ministero degli Esteri russo, ciò è necessario per prevenire la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi. L'esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Energodar, i villaggi circostanti e il territorio della centrale nucleare di Zaporozhye adiacente alla città

