https://it.sputniknews.com/20220830/i-paesi-bassi-favorevoli-al-divieto-di-rilascio-del-visto-turistico-ai-russi--16405515.html

I Paesi Bassi favorevoli al divieto di rilascio del visto turistico ai russi

I Paesi Bassi favorevoli al divieto di rilascio del visto turistico ai russi

Il ,inistro degli Esteri Wopke Hoekstra: i Paesi Bassi sosterranno il divieto del visto turistico ai russi. 30.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-30T17:04+0200

2022-08-30T17:04+0200

2022-08-30T17:04+0200

paesi bassi

visto

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/135/95/1359511_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_02d86ee97c041b2ff4f51361377394a9.jpg

I Paesi Bassi sosterranno il divieto della Ue di rilasciare visti turistici Schengen ai russi, ha affermato il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra. Allo stesso tempo ha fatto sapere che all'Aja ritengono che il divieto non dovrebbe applicarsi ad altri visti per i russi: quello di studio, per ricongiungimenti familiari, visti per rifugiati e visti per soggiorno di lunga durata.

paesi bassi

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

paesi bassi, visto, russia