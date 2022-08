https://it.sputniknews.com/20220830/i-ministri-della-difesa-di-israele-e-giappone-firmano-accordo-di-cooperazione-16406456.html

I ministri della Difesa di Israele e Giappone firmano accordo di cooperazione

E' la prima visita di un ministro della Difesa israeliano in Giappone degli ultimi 10 anni. 30.08.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, durante la sua visita in Giappone, in occasione del 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i Paesi, ha firmato un accordo di cooperazione a livello di dicasteri della Difesa con l'omologo giapponese Yasukazu Hamada, segnala l'ufficio stampa del ministero della Difesa dello Stato ebraico. La prima visita di un ministro della Difesa israeliano in Giappone degli ultimi 10 anni è iniziata lunedì. Gantz sta tenendo incontri con alti funzionari per "creare una base per una più stretta cooperazione in materia di difesa e legami strategici tra i Paesi".

