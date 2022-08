L'offensiva di Kiev sul fronte sud? "Fake della propaganda ucraina", afferma governatore Crimea

https://it.sputniknews.com/20220829/loffensiva-di-kiev-sul-fronte-sud-fake-della-propaganda-ucraina-afferma-governatore-crimea-16401874.html

Il governatore della Crimea ha caratterizzato come l'ennesimo fake della propaganda ucraina il lancio dell'offensiva di Kiev sul fronte meridionale. 29.08.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/49/40/494090_0:387:7360:4527_1920x0_80_0_0_e5815d380cedbc0ba3adf4c547335bdc.jpg

Il governatore della Crimea ha caratterizzato come l'ennesimo fake della propaganda ucraina il lancio dell'offensiva di Kiev sul fronte meridionale. Secondo il governatore, le unità ucraine "sono martoriate da gravissime perdite" in tutti i fronti, tuttavia, secondo Aksenov, Kiev "ha bisogno di dimostrare il suo attivismo ai padroni occidentali".Secondo il governatore, "si tratta dello stesso tipo di diffusione di notizie, come tutti i precedenti, come gli attacchi virtuali al ponte di Crimea".

