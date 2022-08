https://it.sputniknews.com/20220829/ceo-shell-la-crisi-del-gas-in-europa-potrebbe-durare-piu-di-un-inverno-16401974.html

CEO Shell: la crisi del gas in Europa potrebbe durare più di un inverno

La carenza di gas nel mercato europeo, sorta a seguito di interruzioni nelle forniture dalla Russia, potrebbe durare per diversi inverni, riferisce Reuters... 29.08.2022, Sputnik Italia

"È del tutto possibile che per diversi inverni dovremo trovare in qualche modo delle soluzioni", ha detto Bearden, commentando la crisi del gas nel mercato europeo e le limitate forniture di gas russo.A luglio, il capo della Shell ha anche riferito che l'Europa avrebbe dovuto affrontare un inverno difficile a causa degli alti prezzi dell'energia. I prezzi aumenteranno e, nel peggiore dei casi, il consumo di gas dovrà essere razionato, ha detto.Le forniture di gas russo attraverso le rotte principali - il sistema di transito dell'Ucraina e il Nord Stream - al momento sono limitate. In particolare, da maggio, la parte ucraina non accetta le domande di Gazprom per il pompaggio di gas attraverso la stazione di Sokhranovka. Inoltre, il funzionamento di Nord Stream è limitato al 20% della sua capacità massima, poiché le sanzioni occidentali non consentono di risolvere la situazione con la riparazione delle turbine per la linea principale.

