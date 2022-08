https://it.sputniknews.com/20220829/borrell-improbabile-che-lue-appoggi-allunanimita-il-divieto-di-rilascio-di-visti-ai-russi-16400323.html

Borrell: improbabile che l’Ue appoggi all'unanimità il divieto di rilascio di visti ai russi

Borrell: improbabile che l’Ue appoggi all'unanimità il divieto di rilascio di visti ai russi

Il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell ha affermato che l'idea di un divieto totale di rilascio dei visti ai cittadini russi non riceverà un sostegno... 29.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-29T12:43+0200

2022-08-29T12:43+0200

2022-08-29T12:43+0200

ue

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/920/76/9207668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685404be17a11f9ff4b663de8a496351.jpg

"Avevo già detto che un divieto totale di ingresso per tutti i russi per qualsiasi motivo non è una buona idea. Non credo che tagliare i legami con la società civile russa aiuterà e non credo che questa idea riceverà unanime supporto", ha dichiarato Borrell in un’intervista all'emittente austriaca ORF.Il funzionario dell’Ue invita a una revisione dell'approccio sui visti: in particolare, a suo, i visti non devono essere rilasciati agli "oligarchi".La questione del rilascio dei visti ai cittadini russi sarà discussa al prossimo vertice informale dei ministri degli Esteri dell'Ue a Praga il 30-31 agosto.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, russia, politica