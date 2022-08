https://it.sputniknews.com/20220829/bloomberg-ue-verso-intervento-di-emergenza-per-arginare-prezzi-energia-16402171.html

Bloomberg: Ue verso intervento di emergenza per arginare prezzi energia

Bloomberg: Ue verso intervento di emergenza per arginare prezzi energia

I prezzi dell'elettricità in Europa sono aumentati di quasi 10 volte in un anno dopo che Bruxelles ha deciso di liberarsi gradualmente delle risorse... 29.08.2022, Sputnik Italia

L'Unione Europea sta pianificando misure urgenti per ridurre l'impennata dei prezzi della luce, ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, riporta Bloomberg. I prezzi dell'elettricità in Europa sono aumentati di quasi 10 volte in un anno. La von der Leyen afferma che le misure sono in arrivo, senza rivelare dettagli, ma aggiungendo che "ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico".

