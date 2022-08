https://it.sputniknews.com/20220828/israele-fornira-allitalia-due-aerei-da-ricognizione-firmati-contratti-da-550-milioni-di-dollari-16398422.html

Israele fornirà all'Italia due aerei da ricognizione, firmati contratti da 550 milioni di dollari

Israele fornirà all'Italia due aerei da ricognizione, firmati contratti da 550 milioni di dollari

La Israel Aerospace Industries fornirà all'aeronautica militare italiana due aerei da ricognizione, le parti hanno firmato contratti per un totale di 550... 28.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-28T19:00+0200

2022-08-28T19:00+0200

2022-08-28T19:00+0200

difesa

italia

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/10479945_0:88:1692:1040_1920x0_80_0_0_718b376d2cdeb8c28a5c613a4b38868e.jpg

Il giornale osserva che oltre a due velivoli di Israel Aerospace Industries precedentemente consegnati al cliente italiano verranno consegnati due aerei di allarme rapido, di conseguenza il loro numero complessivo crescerà quattro. Inoltre, la società israeliana fornirà servizi di manutenzione e supporto logistico, aggiunge il quotidiano.Secondo Haaretz, si tratta di un aereo di allarme rapido sviluppato da ELTA (una filiale di IAI) basato sul business jet Gulfstream G550, prodotto negli Stati Uniti. Gli aerei modificati dal costruttore israeliano sono dotati di sistemi radar militari e raccolta di informazioni elettronica. Il produttore israeliano ha già fornito aerei simili all’aeronautica di Singapore.Il quotidiano osserva che la Israel Aerospace Industries aveva già annunciato a luglio di aver firmato un contratto da 200 milioni di dollari per la fornitura di velivoli speciali "a uno dei paesi della NATO". Allora, la società ha rifiutato di nominare un cliente specifico. Nel frattempo, Haaretz è stato in grado di scoprire che si trattava dell'Italia. Inoltre, secondo il giornale, l'aeronautica militare italiana è cliente della società israeliana in un altro importante accordo, annunciato nel 2020.

https://it.sputniknews.com/20220828/cnn-turk-ankara-accusa-atene-di-aver-puntato-missili-s-300-contro-aerei-da-ricognizione-turchi-16397377.html

italia

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

difesa, italia, israele