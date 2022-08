https://it.sputniknews.com/20220828/il-primo-lotto-di-caccia-eurofighter-typhoon-per-il-qatar-e-arrivato-dalla-gran-bretagna-16396563.html

Il primo lotto di caccia Eurofighter Typhoon per il Qatar è arrivato dalla Gran Bretagna

Il primo gruppo di 24 caccia Eurofighter Typhoon per l'aeronautica militare del Qatar è arrivato sabato dal Regno Unito alla base aerea di Dukhan, dove è stato... 28.08.2022, Sputnik Italia

Gli aerei faranno parte di uno squadrone di velivoli F15-QA e Rafale e saranno impiegati per garantire sicurezza durante la Coppa del Mondo in Qatar alla fine dell'anno.Secondo l'agenzia, l'emiro del Qatar "ha accolto il primo lotto di 24 Eurofighter Typhoon alla base aerea di Dukhan, nel nord del Paese, e ha anche ispezionato l'edificio di controllo dei caccia, la torre di controllo e il centro di controllo delle operazioni aeree".L'emiro è stato inoltre informato sui sistemi e le tecnologie avanzati per le missioni e le operazioni aeree volte a sviluppare le capacità dell'Aeronautica militare dell'Emirato del Qatar.Secondo quanto riportato da BAE Systems, in precedenza era stato firmato un memorandum d'intesa tra i governi del Qatar e del Regno Unito per fornire assistenza, inclusa la creazione di squadroni congiunti Gran Bretagna-Qatar di aerei Typhoon e Hawk per addestrare piloti e tecnici.

