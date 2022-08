https://it.sputniknews.com/20220828/il-ministro-della-difesa-australiano-incontrera-i-colleghi-in-gran-bretagna-francia-germania-16397247.html

Il ministro della Difesa australiano incontrerà i colleghi in Gran Bretagna, Francia, Germania

"E’ la prima visita del vice primo ministro in questi tre paesi da quando è entrato in carica e una significativa opportunità per ribadire l'impegno del governo del (primo ministro australiano Anthony) Albanese a rafforzare i legami con questi partner chiave della difesa europea", si legge nel comunicato del ministero della Difesa australiano.Si osserva che Marles incontrerà anche i rappresentanti delle agenzie di intelligence e dell'industria dei tre paesi.Secondo il ministro della Difesa, la situazione in Ucraina ha dimostrato l'importanza di rafforzare la cooperazione con i partner alleati in Europa e nell’Indo-Pacifico.

