Il capo del Mossad andrà negli USA per le trattative sul nucleare iraniano

Il capo dell'agenzia di intelligence israeliana Mossad David Barnea si recherà a Washington la prossima settimana per i negoziati sull'accordo nucleare con... 28.08.2022, Sputnik Italia

"Alla luce della forte opposizione all'accordo nucleare, il capo del Mossad Dadi (David) Barnea si recherà a Washington per incontri la prossima settimana", riporta Kan. I giornalisti, citando un alto funzionario politico, riferiscono che Barnea, che si è opposto con veemenza al Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) come accordo che darebbe "agli iraniani una licenza per fabbricare la bomba", apparirà a un'audizione del Congresso.Il Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'accordo prevedeva la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Iran, in cambio di restrizioni al programma nucleare iraniano, come garanzia che Teheran non avrebbe ottenuto armi nucleari.Nel maggio 2018, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale di Washington dal JCPOA, reimponendo anche sanzioni economiche all'Iran. Esattamente un anno dopo, la Repubblica islamica ha annunciato che avrebbe gradualmente smesso di rispettare gli obblighi del JCPOA, compresi quelli relativi all'arricchimento dell'uranio.

