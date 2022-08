https://it.sputniknews.com/20220828/cnn-turk-ankara-accusa-atene-di-aver-puntato-missili-s-300-contro-aerei-da-ricognizione-turchi-16397377.html

CNN Turk: Ankara accusa Atene di aver puntato missili S-300 contro aerei da ricognizione turchi

CNN Turk: Ankara accusa Atene di aver puntato missili S-300 contro aerei da ricognizione turchi

La Grecia ha impiegato i sistemi di difesa aerea S-300 greci per inseguire i caccia F-16 dell'aeronautica turca, ha riferito la CNN Türk, citando fonti del... 28.08.2022

difesa

turchia

grecia

"Secondo le informazioni ricevute da fonti del Ministero della Difesa Nazionale, in agosto, durante i voli degli F-16 del comando dell’aeronautica militare turco nello spazio aereo internazionale nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale si è verificato un grave incidente incompatibile con lo spirito dell’alleanza. Gli aerei turchi in servizio hanno subito un attacco da parte della Grecia effettuato con il sistema di difesa aerea russo S-300 dispiegato sull'isola di Creta. Il radar di localizzazione e guida missilistica S-300 ha puntato un missile terra-aria su un F-16, che era in missione di ricognizione a 10.000 piedi (3.048 metri) a ovest dell'isola di Rodi”, ha riportato il canale televisivo."Nonostante queste azioni ostili, gli aerei hanno completato i loro compiti programmati e sono tornati sani e salvi alle loro basi", ha aggiunto la CNN Turk.

turchia

grecia

