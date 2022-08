https://it.sputniknews.com/20220828/borrell-lue-presto-affrontera-sfide-serie-a-causa-delle-sanzioni-contro-la-russia-16397635.html

Borrell: l'UE presto affronterà sfide serie a causa delle sanzioni contro la Russia

Borrell: l'UE presto affronterà sfide serie a causa delle sanzioni contro la Russia

L'Unione europea a breve termine affronterà sfide serie legate alle sanzioni anti-russe introdotte per la situazione in Ucraina, ha affermato il capo della... 28.08.2022

Un giornalista del quotidiano Kronen Zeitung, in un'intervista a Borrell, ha osservato che una parte della popolazione austriaca è scettica sulle sanzioni contro la Russia."Si tratta di misure restrittive. Stiamo limitando le opportunità economiche della Russia. Finché l'economia russa dipenderà da petrolio e gas, avranno bisogno delle nostre tecnologie. La Russia ha difficoltà. E, naturalmente, affronteremo sfide serie a breve termine. Non si può negare che i prezzi del gas stanno crescendo. Ma dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo per la libertà", ha detto Borrell.Dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, i paesi occidentali hanno imposto una serie di sanzioni contro la Federazione Russa, in particolare, sulle risorse energetiche russe. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale.

