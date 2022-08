https://it.sputniknews.com/20220828/al-via-esercitazioni-militari-congiunte-tra-giappone-e-stati-uniti-16398535.html

Al via esercitazioni militari congiunte tra Giappone e Stati Uniti

Manovre congiunte tra Giappone e Usa con esercitazioni di tiro sono iniziate oggi nella città di Yamato, nella prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. 28.08.2022, Sputnik Italia

Alle esercitazioni sono coinvolti 1.400 soldati delle forze di difesa giapponesi e circa 700 militari statunitensi. Le manovre dureranno fino al 9 settembre, riporta il canale televisivo NHK. Durante le prime manovre i militari, in particolare hanno elaborato la distruzione di oggetti a una distanza di circa 2mila metri dai sistemi missilistici anticarro americani Javelin. Il complesso Javelin è stato usato per la prima volta in Giappone, rileva NHK.

