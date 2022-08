https://it.sputniknews.com/20220828/ad-un-mese-dalle-elezioni-il-dibattito-politico-italiano-si-concentra-sulla-crisi-energetica-16398805.html

Ad un mese dalle elezioni il dibattito politico italiano si concentra sulla crisi energetica

A poco meno di un mese dal 25 settembre tutte le forze politiche sembrano unite su un punto: intervenire subito e con misure di sostanza per arginare il... 28.08.2022, Sputnik Italia

Il leader della Lega Matteo Salvini propone "ai colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, soluzione comune" e quantifica in "30 miliardi di euro l'intervento urgente e necessario per bloccare adesso gli aumenti delle bollette di luce e gas senza incorrere in sanzioni europee" e chiede "mandato a Draghi di portare in Consiglio dei ministri questa proposta". Gli fa eco il numero uno del Pd Enrico Letta. Soddisfazione da Calenda, che per primo aveva parlato addirittura di stop alla campagna elettorale per il caro-bollette. "Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: ⁦Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte" A sua volta il M5s chiede un confronto fra partiti sul caro-bollette.

