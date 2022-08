https://it.sputniknews.com/20220827/tank-biathlon-la-vittoria-va-allequipaggio-russo-16396180.html

Biathlon dei carro armati: vince la Russia davanti a Bielorussia e Cina

L'equipaggio di carro armato russo ha vinto la gara finale della competizione Tank Biathlon degli International Army Games presso il campo di addestramento di... 27.08.2022, Sputnik Italia

sport

esercito

competizione

carri armati

Gli equipaggi russi sono arrivati ​​primi, coprendo la distanza in 1 ora e 29 minuti e 36 secondi. Durante la gara finale, i carri armati russi non hanno commesso quasi errori, colpendo 23 bersagli su 24.Gli equipaggi russi e uzbeki guidavano carri armati russi T-72B3, quello proveniente dalla Cina carri armati di propria produzione Tipo 96 e i bielorussi usavano T-72 modernizzati da specialisti bielorussi.Gli VIII International Army Games si concluderanno questa sera al Patriot Congress and Exhibition Center. Alla cerimonia di chiusura dei Giochi con la partecipazione dei rappresentanti delle squadre e dei vertici dei dipartimenti militari dei paesi partecipanti ai Giochi, la squadra vincitrice sarà premiata con l'International Army Games Cup.

sport, esercito, competizione, carri armati