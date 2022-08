Nuovi sbarchi hanno interessato in questi 2 giorni l'isola di Lampedusa, per un totale di 147 migranti.Con 3 diversi sbarchi diversi migranti di provenienza tunisina e siriana sono arrivati sull'Isola.Nella notte la motovedetta 'V8002' della Guardia Di Finanza italiana ha prestato soccorso ad una imbarcazione partita da Zuara, in Libia, con a bordo 66 tra bengalesi, palestinesi e siriani.Tra di essi anche 6 donne, 2 minorenni.In totale sono 147 i migranti arrivati con gli ultimi sbarchi all'Isola.

Nuovi sbarchi hanno interessato l'Isola di Lampedusa, tra i primi punti di arrivo in Europa e nella penisola italiana per i numerosi migranti che lasciano le... 27.08.2022, Sputnik Italia

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, 147 gli arrivi tra la notte di ieri e l'alba di oggi

© AP Photo / Luca Bruno I migranti nel porto di Lampedusa © AP Photo / Luca Bruno

Seguici su

Nuovi sbarchi hanno interessato l'Isola di Lampedusa, tra i primi punti di arrivo in Europa e nella penisola italiana per i numerosi migranti che lasciano le coste dell'Africa in cerca di una nuova vita. 147 in totale i migranti sbarcati tra la notte scorsa e l'alba di oggi.