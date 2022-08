https://it.sputniknews.com/20220827/lutto-nel-mondo-dellindustria-dolciaria-italiana-morto-alberto-balocco-colpito-da-un-fulmine-16392612.html

Lutto nel mondo dell'industria dolciaria italiana: morto Alberto Balocco, colpito da un fulmine

Lutto nel mondo dell'industria dolciaria italiana: morto Alberto Balocco, colpito da un fulmine

L'incidente che ha colpito i 2 escursionisti in mountain bike è avvenuto nella difficile salita all'Assietta, in Piemonte, Val Chisone. A nulla i soccorsi... 27.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-27T14:01+0200

2022-08-27T14:01+0200

2022-08-27T14:01+0200

italia

lutto

industria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/799/75/7997545_0:7:1373:779_1920x0_80_0_0_9404aaf66218ba9e66f67757e8308390.jpg

L'incidente è avvenuto in montagna, in Val Chisone, nel torinese, nel tardo pomeriggio di ieri.Alberto Balocco, noto imprenditore a capo della ditta fondata dal nonno nel 1927, a tutt'oggi in mano alla famiglia Balocco, è morto mentre in compagnia di un amico, Davide Vigo, torinese ma residente in Lussemburgo, stava compiendo una escursione in mountain bike.A porre fine alla vita di entrambi, un fulmine che li ha colpiti mentre erano intenti ad affrontare la difficile salita all'Assietta.A dare l'allarme un automobilista di passaggio, che ha notato i due corpi sullo sterrato, all'altezza di un tornante.A nulla l'intervento dell'elisoccorso, i due erano ormai già privi di vita. La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda.Tanti i messaggi di cordoglio per la perdita dell'imprenditore che sono giunti da tutto il mondo della politica e del mondo imprenditoriale italiano.Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, si è detto costernato per la vicenda, esprimendo rammarico sulla vicenda, come il governatore della Regione Alberto Cirio, che ha sottolineato con forte accento la tragedia:Balocco, diplomato al Liceo Scientifico "Ancina" di Fossano, laureato in Economia e Commercio a Torino, un master alla Bocconi in organizzazione aziendale, aveva preso le redini della azienda di famiglia, ai primi posti dell'industria dolciaria italiana, nel lontano 1990.Lascia la moglie, Susy, e 3 figli, Diletta, Matteo e Gabriele.

https://it.sputniknews.com/20220826/quattro-navi-cariche-di-grano-hanno-lasciato-i-porti-ucraini--16385089.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, lutto, industria