https://it.sputniknews.com/20220827/lavrov-la-russia-rifiuta-la-divisione-razzista-del-mondo-del-neocolonialismo-delloccidente-16393984.html

Lavrov: la Russia rifiuta la divisione razzista del mondo del neocolonialismo dell'Occidente

Lavrov: la Russia rifiuta la divisione razzista del mondo del neocolonialismo dell'Occidente

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov lancia dure accuse alla 'diplomazia' occidentale, basata su un gruppo di Paesi "eletti" cui, stando al volere... 27.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-27T19:44+0200

2022-08-27T19:44+0200

2022-08-27T19:44+0200

sergey lavrov

russia

mondo

ministero degli esteri

sicurezza

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15882268_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e9f0c7cd1cd8940e9daf0d86c2ecb59b.jpg

"La Russia è fermamente impegnata nel principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati e rifiuta l'ordine neocoloniale imposto dall'Occidente con una divisione razzista del mondo", ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov."Allo stesso tempo, respingiamo categoricamente l'ordine neo-coloniale basato sulle regole imposto dall'Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti. Questo cosiddetto ordine implica una divisione razzista del mondo in un gruppo che fa eccezione, a priori indulgente nei confronti di qualsiasi azione, e il resto dei Paesi obbligati a seguire la strada del cosiddetto 'miliardo d'oro' e servire i suoi interessi", ha sottolineato il ministro.Lavrov fa poi osservare che "laddove prevale la scommessa sulla forza e sull'egemonia e si cerca di mettere da parte la diplomazia, i risultati sono deplorevoli", citando come esempiol'aggressione dell'Occidente contro la Jugoslavia, l'Iraq, la Libia, e i "tentativi di distruggere la Siria".La Russia, secondo il ministro, è una coerente sostenitrice del rispetto per la diversità culturale e di civiltà dei popoli.Secondo Lavrov, in linea con queste affermazioni, la Russia sta espandendo e approfondendo una fruttuosa cooperazione con la stragrande maggioranza dei membri della comunità mondiale, che rappresentano oltre l'80% della popolazione mondiale: questi sono alleati e persone che la pensano allo stesso modo dei rappresentanti della CSTO (l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva), dell'Unione economica eurasiatica, della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), dei Paesi del BRICS e dell'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione.Il Forum globale dei giovani diplomatici si è aperto questo sabato a Kazan.Più di 100 diplomatici provenienti da 50 Paesi partecipano ai lavori. Il Forum è organizzato dal Consiglio dei Giovani Diplomatici del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ed è una piattaforma per uno scambio di opinioni tra giovani diplomatici di tutto il mondo.

https://it.sputniknews.com/20220826/medvedev-usa-e-nato-sono-essenzialmente-coinvolti-nel-conflitto-in-ucraina-16389797.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sergey lavrov, russia, mondo, ministero degli esteri, sicurezza, diplomazia