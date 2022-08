https://it.sputniknews.com/20220827/la-grecia-continua-a-rilasciare-visti-schengen-ai-russi-16393252.html

27.08.2022

I centri visti e i consolati della Grecia nella Federazione Russa continuano ad accettare domande e rilasciare visti Schengen ai russi, secondo quanto riferito dall'ambasciata del Paese a Mosca, che ha commentato l'iniziativa di alcuni Paesi dell'UE di limitare il rilascio di visti ai cittadini russi.Di recente, rappresentanti di numerosi stati occidentali hanno chiesto il divieto di rilascio dei visti ai cittadini russi, ma non esiste una posizione univoca su questo tema.Il Cremlino ha affermato di sperare in "un pensiero sobrio dell'UE sulla questione dell'emissione dei visti "Schengen" per i russi", paventando che la Russia possa reagire in modo estremamente negativo se venissero negati ai cittadini russi i visti Schengen, dato che ciò comporterebbe misure di ritorsione e una controreazione.Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che i Paesi europei ostili alla Russia stanno imponendo sanzioni "fino all'incoscienza"."Per quanto riguarda la stagione turistica in Grecia, va notato che quella in corso è stata la migliore dal 2019, con un vero record di turisti registrato nelle località del Paese", ha aggiunto ancora l'ambasciata.Si prevede che la "questione dei visti" sarà discussa in una riunione durante una riunione informale dei ministri degli esteri dell'UE a Praga il 30 e 31 agosto.

