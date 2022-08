Polonia-Danimarca il gasdotto Baltic Pipe potrebbe non servire

https://it.sputniknews.com/20220826/parte-della-capacita-di-baltic-pipe-in-polonia-potrebbe-non-servire-16390117.html

"Vogliamo utilizzare appieno il Baltic Pipe, ma potrebbe rivelarsi che non tutta la capacità sarà necessaria alla Polonia", ha affermato il ministro, ricordando che per il 2023 la compagnia petrolifera e del gas polacca PGNiG ha finora firmato un contratto per la fornitura di circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas attraverso il Baltic Pipe con una capacità del gasdotto di 10 miliardi di metri cubi all'anno. I capi di governo di Polonia e Danimarca hanno firmato nel 2018 un memorandum sulla costruzione del gasdotto Baltic Pipe, che dovrebbe fornire gas norvegese alla Polonia attraverso la Danimarca. Il completamento del gasdotto è previsto per ottobre 2022. La sua piena capacità di 10 miliardi di metri cubi all'anno dovrebbe essere raggiunta dall'inizio del 2023. Si prevede che il primo gas dalla piattaforma norvegese arriverà in Polonia il 1 ottobre 2022.Il 27 aprile, Gazprom ha sospeso le esportazioni di gas da parte del PGNiG polacco a causa del mancato pagamento in rubli delle consegne previste dal nuovo schema. La Polonia in precedenza riceveva dalla Russia fino a 10 miliardi di gas all'anno attraverso il gasdotto Yamal-Europa. Le autorità del paese sperano di compensare questo volume con l'aiuto di Baltic Pipe.

