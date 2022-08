https://it.sputniknews.com/20220826/medvedev-usa-e-nato-sono-essenzialmente-coinvolti-nel-conflitto-in-ucraina-16389797.html

Medvedev: USA e NATO sono essenzialmente coinvolti nel conflitto in Ucraina

2022-08-26T21:51+0200

la situazione in ucraina

dmitry medvedev

conflitto in ucraina

nato

ue

usa

"Gli Stati Uniti e i membri dell'Alleanza del Nord Atlantico, di fatto, sono ora coinvolti in questo conflitto. E, come si dice in lingua inglese, gli Stati Uniti d'America, il mondo occidentale, la NATO, purtroppo, in parte la Francia, stanno conducendo una cosiddetta proxy war contro la Federazione Russa, consistente nel fatto che non contribuiscono, questi stati, a porre fine al conflitto, ma, al contrario, lo incitano in ogni modo possibile, fornendo una varietà di tipi offensivi di armi, che vanno dalle armi leggere ai sistemi di lancio multiplo di razzi come il famigerato sistema HIMARS", ha detto durante un'intervista al programma di Darius Rochebain del canale televisivo francese LCI."Senza precedenti, di decine di miliardi di dollari, e questi aiuti arrivano direttamente in Ucraina. Se non è guerra per procura questa, non è per caso una proxy war?" ha detto l'ex presidente russo.

usa

dmitry medvedev, conflitto in ucraina, nato, ue, usa