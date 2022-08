https://it.sputniknews.com/20220826/i-lavoratori-in-lettonia-si-rifiutano-di-demolire-i-monumenti-sovietici-16388635.html

I lavoratori in Lettonia si rifiutano di demolire i monumenti sovietici

Dopo la decisione di smantellare a Riga il monumento in memoria dei combattenti che hanno liberato il territorio della Lettonia dalla presenza delle forze... 26.08.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal portale LSM.lv, citando il presidente del Consiglio regionale Sergey Maksimov, in Lettonia, nella regione di Balvi, i lavoratori si rifiutano di demolire i monumenti sovietici.Il monumento ai partigiani dell'Armata Rossa è soggetto a smantellamento e trasferimento al Museo dell'Occupazione della Lettonia, in quanto ha un valore artistico.Secondo Maksimov, il costo della demolizione del monumento è stato stimato in 15.000 euro, i lavoratori di altre regioni chiedono quattro volte di più e la gente del posto si rifiuta di fare i lavori.Il 25 agosto è stata completata la demolizione del "monumento ai Liberatori", nel Parco della Vittoria di Riga. Ciò è diventato possibile dopo che il parlamento della Lettonia ha interrotto l'applicazione della clausola dell'accordo intergovernativo con la Russia sulla protezione dei monumenti ai soldati sovietici.La missione diplomatica russa ha definito lo smantellamento del monumento "un barbaro 'trucco' russofobo che ha ricevuto l'approvazione dei vertici della repubblica" e "un abuso della memoria di centinaia di migliaia di soldati sovietici, inclusi russi, lettoni e rappresentanti di altri popoli fraterni, che hanno combattuto spalla a spalla e hanno vinto la battaglia mortale con il male assoluto - il fascismo, avendo difeso il diritto di esistere per la Lettonia e per l'intero continente europeo".La Lettonia, insieme alla vicina Lituania ed Estonia, è diventata una delle prime repubbliche dell'ex-Unione Sovietica ad aver quasi completamente eradicato l'eredità sovietica nell'arte monumentale. I casi di vandalismo contro i monumenti sovietici sono divenuti più frequenti dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina.

