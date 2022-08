https://it.sputniknews.com/20220826/ce-il-nuovo-gasdotto-tra-polonia-e-slovacchia-aumentera-la-resilienza-del-sistema-energetico-ue-16387586.html

CE: il nuovo gasdotto tra Polonia e Slovacchia aumenterà la resilienza del sistema energetico UE

CE: il nuovo gasdotto tra Polonia e Slovacchia aumenterà la resilienza del sistema energetico UE

Annunciato con entusiasmo dal commissario europeo per l'Energia Kadri Simson, il nuovo gasdotto appena inaugurato tra Polonia e Slovacchia promette di... 26.08.2022, Sputnik Italia

2022-08-26T17:20+0200

2022-08-26T17:20+0200

2022-08-26T17:20+0200

polonia

slovacchia

mondo

gasdotto

gas

energia

ue

commissione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811137_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab83daae13499ac170968aecfac3c172.jpg

"Il nuovo gasdotto tra Polonia e Slovacchia, inaugurato venerdì, potrà migliorare seriamente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la sostenibilità del sistema energetico in Europa", ha affermato la Commissione europea.Il gasdotto fa parte del "Corridoio infrastrutturale del gas nord-sud" che collega il Mar Baltico, Adriatico ed Egeo, il Mediterraneo orientale e il Mar Nero."Il progetto dell'interconnessione mira a "ridurre la dipendenza dei Paesi dell'UE da un unico fornitore di gas naturale, vuole aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento per l'Europa centro-orientale e sud-orientale, sviluppare il mercato tra Nord e Sud Europa e rafforzare l'integrazione e coordinamento dei mercati regionali del gas", scrive ancora la CE.Il gasdotto ha una lunghezza totale di circa 165 chilometri, l'Unione Europea ha stanziato più di 100 milioni di euro dai suoi fondi per la sua realizzazione, pari a circa il 40% del costo dell'intero progetto.

https://it.sputniknews.com/20220826/kiev-taglia-lultima-linea-elettrica-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16386010.html

polonia

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, slovacchia, mondo, gasdotto, gas, energia, ue, commissione europea